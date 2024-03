“Devo ritirarmi”: Jannik Sinner, sfuma la sfida più attesa di Indian Wells | L’epilogo è catastrofico

Annuncio tristissimo per il forte tennista, che dunque è costretto a dare forfait per la competizione dovendo così rinunciare alla gara che tutti gli appassionati aspettavano.

C’è grande attesa per l’Indian Wells Masters, o meglio per la scesa in campo dei principali tennisti del mondo, pronti a darsi battaglia per conquistare il prestigioso trofeo.

Tra questi c’è di sicuro Jannik Sinner, che dopo i recenti trionfi vuole continuare la sua striscia positiva per proseguire nella sua scalata anche nel Ranking ATP.

Qualche ora fa però è arrivata una comunicazione ufficiale che ha lasciato senza parole. Il forte tennista infatti ha dovuto ritirarsi per una triste ragione.

Un ritiro che gela migliaia di appassionati e tifosi

Nelle scorse ore il forte tennista spagnolo Rafael Nadal ha annunciato tramite un lungo messaggio sui propri profili social di essersi ritirato dall’Indian Wells Masters che ha aperto i battenti da qualche giorno. L’iberico era al rientro da un lungo infortunio, e proprio in occasione di questa competizione era tornato ad allenarsi e voleva prendervi parte, per dimostrare ancora una volta di essere tra i migliori della storia.

Tuttavia Nadal, con grande onestà, ha ammesso di non essere ancora tornato nelle sue migliori condizioni, e di conseguenza ha dato forfait. In questo modo dunque sfuma la possibilità di vedere una sua possibile finale con l’uomo più in voga del momento in ambito tennistico, ovvero Jannik Sinner. Proprio alcuni commentatori di Sky qualche tempo fa avevano ipotizzato un ultimo atto tra i due, ma questa chance è stata esclusa in partenza.

Il triste annuncio di Rafa Nadal

”Con grande tristezza devo ritirarmi da questo fantastico torneo. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare qui a Indian Wells. Anche questo è uno dei motivi per cui sono venuto molto presto nel deserto per fare pratica e cercare di prepararmi”.

”Ho lavorato sodo e mi sono esercitato e tutti sapete che ho fatto un test questo fine settimana ma non mi trovo pronto a giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è una decisione difficile in effetti ma non posso mentire a me stesso e mentire a migliaia di fan. Mi mancherete tutti e sono sicuro che il torneo sarà un grande successo”.