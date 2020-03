Il ct della Francia, Deschamps, ha parlato a proposito del rinvio degli europei. Ecco le sue parole riportate da “Alfredopedulla.com”: «Per tutti noi, la priorità è altrove. Pensiamo a coloro che soffrono e a tutti coloro che, sfortunatamente, rischiano di soffrire nei giorni o nelle settimane a venire. E’ più che mai importante avere un senso di priorità, responsabilità e buona cittadinanza. L’unica partita da vincere è quella che stiamo giocando contro il coronavirus. Oggi più che mai dovremo mostrare solidarietà, rigore, disciplina. Questa partita riguarda tutti noi e non solo i professionisti della salute. Tutti coloro che al momento si sono mobilitati per salvare vite umane meritano non solo la nostra gratitudine, ma anche il nostro sostegno. Per aiutarli, iniziamo rispettando scrupolosamente le istruzioni che ci vengono fornite. Proteggitevi rimanendo a casa il più possibile. Proteggersi è anche proteggere gli altri».