Depay vuole venire da voi, firmiamo? Offerta assurda in Serie A | Al centro del progetto

Depay proposto a una squadra in Italia. L’offerta in Serie A per tornare protagonista è allettante: si può chiudere a fine agosto

Non ha ancora trovato squadra, dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid, eppure Memphis Depay non sembra essere passato di moda. In Serie A sono state tante le squadre su di lui, dalle grandi del Nord, Milan, Juventus e Inter, fino agli altri club che ancora in attacco devono colmare diversi buchi.

L’olandese, che viene da un’annata sicuramente positiva, non ha trovato spazio a Madrid per la prossima stagione, e a parametro zero stavolta potrebbe veramente decidere di accasarsi in Serie A. Con la maglia della nazionale Memphis ha condotto gli Orange fino alla semifinale, mentre i colchoneros fino ai quarti in Champions League, e lo sa bene l’Inter.

A 30 anni di età il giocatore sembra essere finalmente maturato, e continuo, ecco perché il suo arrivo, gratis, sembra un’ottima opportunità. L’arrivo di Depay in Italia potrebbe concretizzarsi nelle fasi finali del mercato, negli ultimi giorni, qualora non avesse ancora trovato squadra. Stavolta però la proposta è arrivata direttamente dal suo entourage.

Depay proposto in Serie A

L’interessamento di Depay per la Serie A è stato riportato dalla testata Voetbal International. Secondo i media olandesi dunque il giocatore sarebbe propenso a volare in Italia, e gli agenti avrebbero sondato il terreno in queste ore per diverse squadre.

Non è certo una novità il flirt tra l’attaccante ex Atletico e la Serie A, ma stavolta sul filo del rasoio nelle ultime giornate di calciomercato, la trattativa potrebbe finalmente andare in porto. Il giocatore si sta allenando da solo a Montecarlo, e oltre alle squadre della Premier e al Porto, tra le papabili c’è anche la Roma.

Depay, la Roma ci pensa

Dopo la notizia dunque dell’interessamento per il campionato italiano, l’entourage di Depay starebbe provando a capire se la Roma potrebbe essere interessata al giocatore. Certo, con Dybala in uscita e Abraham che non sembra convincere De Rossi, l’olandese a Roma potrebbe trovare spazio e rinascere ancora una volta.

La piazza abbraccerebbe alla grande il giocatore, ed è noto come i tifosi giallorossi siano in grado di accogliere i grandi nomi a Trigoria. Rimane da capire se l’ingaggio del giocatore non possa costituire un problema, ma la Roma si garantirebbe un usato sicuro, a parametro zero, per sostituire un talento come Paulo Dyabal nel migliore dei modi – discontinuità permettendo -.