Gds: “Palermo, in arrivo 2 difensori centrali? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

In questo momento, nessuno vorrebbe trovarsi nei panni di Morgan De Sanctis. Sabato sera, Dionisi ha ammesso che un inizio così complicato era possibile, ma certamente non si sarebbe mai aspettato di iniziare la stagione con due sconfitte consecutive. Questo scenario sposta inevitabilmente l’attenzione sul mercato e, di conseguenza, sul direttore sportivo rosanero.

Se c’è un lato positivo in questo inizio shock, è che c’è ancora tempo per rimediare: la finestra estiva di calciomercato è ancora aperta, e c’è l’opportunità di intervenire con decisione su quei reparti o quelle individualità che, nelle prime due giornate, hanno mostrato falle e insufficienze. L’annuncio di Sirigu sabato scorso, seguito dalla sua intervista sui canali ufficiali del club, ha almeno parzialmente risolto i problemi di un reparto colpito dagli infortuni. Tuttavia, ora l’attenzione è rivolta alla difesa.

Con lo svincolo di Marconi e la cessione di Graves, il Palermo ha cercato di rimpiazzarli con Nikolaou e Peda. Questi innesti, tuttavia, non sono stati sufficienti per rendere ermetica una difesa che, nelle prime uscite stagionali, aveva subito un solo gol in cinque partite, compresa la vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro il Parma al Tardini. Inoltre, il brutto scontro aereo che ha coinvolto Nedelcearu (che comunque potrà scendere in campo con una maschera protettiva) complica ulteriormente le cose per un reparto che attualmente non può contare su Lucioni, fermo per un problema al bacino.

Dopo il rifiuto netto di Wieteska e le trattative sfumate con Ceccherini e Ferrari, il Palermo ha puntato su Baniya, difensore centrale di nazionalità turca e italiana, attualmente al Trabzonspor. Questo difensore di piede destro, che ha già esperienza in Italia, anche se solo in Serie C, potrebbe fornire un po’ di respiro alla retroguardia rosanero. Resta da vedere se Baniya sarà l’unico rinforzo difensivo in questa sessione di mercato estivo o se De Sanctis, alla luce di un inizio di stagione poco brillante, deciderà di aggiungere un altro difensore centrale con maggiore esperienza.

Curiosamente, Sirigu, Ceccherini e Baniya hanno in comune il passato al Fatih Karagümrük, una squadra turca che si è trasformata in una sorta di colonia di giocatori italiani. Questo legame con il mercato turco potrebbe spingere De Sanctis a considerare ulteriori operazioni per rafforzare la difesa del Palermo.