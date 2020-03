Schietto e riflessivo, ma abituato a dire la sua senza. Delio Rossi è intervenuto anche sulla querelle del taglio deli stipendi dei calciatori. «Ci sono i contratti. Non è colpa dei calciatori se è arrivato il Coronavirus, quindi è difficile che rinuncino agli stipendi. Il problema sono i modi. I calciatori sono molto solidali, fanno beneficenza in maniera spontanea, poi è ovvio che se glielo imponi il rischio che si corre è di arrivare contenziosi». Queste le parole dell’ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, rilasciate ai microfoni del “Corriere dello Sport” in merito ai tagli agli stipendi dei calciatori.