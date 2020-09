L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Delio Rossa, ex allenatore del Palermo: «Servirebbero più risorse per la Serie B, il problema si può risolvere solo con una ristrutturazione dei tornei. Serie A a 18 squadre, più due gironi di Serie B dove inserire il concetto di bacino d’utenza, per fare degli esempi, piazze come Foggia, Bari, Palermo e Avellino. Mentre dalla Serie C in poi semiprofessionismo e dilettantismo. Così avremmo un numero giusto, 58, di club professionistici, quelli che il sistema può sostenere. In questo modo il termine ‘professionismo’ avrebbe un significato più profondo, riferendosi non solo all’impiego ma anche alla qualità dei calciatori».