Delio Rossi: «Palermo la squadra più forte che ho allenato»

Intervistato da “TvPlay.it” Delio Rossi ha toccato vari temi, il Palermo e Cavani.

Ecco le sue parole:

⁠ «Non ho mai preso in giro nessuno, dicendo sempre la verità e quando non potevo dirla sono stato zitto. Bisogna avere rispetto della gente, io come allenatore sono il gestore del momento della squadra che però non è mia, nemmeno del presidente e dei giocatori ma di chi gli vuole bene ovvero i tifosi e non hai mai sfruttato la loro passione. Ci può essere qualcuno che lo faccia con certi atteggiamenti, comportamenti, dichiarazioni magari allenando una squadra solo come trampolino di lancio per andare da un’altra parte. Io nel momento che alleno una squadra penso di allenare il Real Madrid e restare per sempre. Poi magari il rapporto per diversi motivi si può interrompere ma voglio sempre lasciare un buon ricordo ma non come allenatore ma come persona. Dal punto di vista tecnico e di potenziale la squadra più forte che ho allenato era Palermo dove sfiorammo la Champions League, perdendola solo all’ultima giornata, e andammo in Europa League. La squadra a cui sono più legato invece è la prima salernitana della Serie C».

Su Cavani – «Il giocatore che mi sarebbe piaciuto allenare è Milinkovic-Savic. E’ il mio prototipo di mezz’ala, un centrocampista che incarna tutte le doti di fisicità, tecnica, personalità e corsa. Il più forte fisicamente invece è stato Cavani che era un animale mentre di talentuosi ce ne sono stati tanti come Pastore, Ilicic e Pandev».