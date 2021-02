«Ho un progetto limitato ma serio. Non vengo a Trapani per fare i soldi: se posso fare qualcosa di intelligente e serio sono disponibile a far ripartire il calcio a Trapani. Non prometto la luna, la Serie B o la Serie A. Se troviamo un allenatore bravo o scarso il risultato dipenderà anche da lui».

Queste le parole di Renè De Picciotto, imprenditore interessato all’acquisto del Trapani Calcio, rilasciate ai microfoni di “Trapani Granata”.