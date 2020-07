Duro sfogo di Cateno De Luca sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina ha fatto un duro post ed è pronto a marciare su Palermo. Di seguito le sue parole:

“Sui diritti non si tratta!

Mi sono dimesso da deputato regionale per stare e lottare in trincea facendo il Sindaco di Messina e non posso accettare che la politica dei palazzi palermitani, ben pagata ed osannata, calpesti i diritti dei bambini e dei ragazzi speciali e delle rispettive famiglie anche gettando sul lastrico migliaia di lavoratori.

Se entro questa settimana la situazione non si sbloccherà marceremo uniti su Palermo per fanculizzare i parassiti della blasonata politica”.

Di seguito il post: