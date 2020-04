Come riportato da “Gds.it” il sindaco di Messina, Cateno De Luca querela il programma televisivo “Le Iene”. In un post, la redazione ha scritto che il primo cittadino è stato visto al corteo funebre di Rosario Sparacio, fratello dell’ex boss di mafia Luigi poi diventato collaboratore di giustizia. La notizia falsa, costerà una denuncia alla redazione del programma di inchiesta ideato da Davide Parenti. “I soldi che ricaverò dalla querela – ha detto il primo cittadino – li donerò ai poveri”. Rivolgendosi direttamente alle Iene aggiunge: “Siete dei delinquenti perché mi avete dato del mafioso, accostandomi ad un ambiente che per cultura e per mille altri motivi mi è lontanamente distante. E ancora, perché avrei partecipato a un corteo che in questo momento è vietato. Non vi affrettate a cambiare il post, tanto vi querelo lo stesso. Delinquenti voi e quelli che vi hanno dato l’informazione”.