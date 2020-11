Il presidente del Bari, De Laurentiis, ha parlato a “RadioBari.

Ecco le sue parole:





«Puntiamo in alto, la competizione è difficile. Mi sogno la notte lo stadio pieno di tifosi. Il rammarico è non averli sugli spalti, sicuramente con la Ternana sarebbero venuti in tantissimi, creando un record per la categoria. E’ un peccato. La squadra è concentrata, ha aiutato la vittoria col Potenza: gli allenamenti sono sempre pieni di energia ed entusiasmo. TV? Il broadcaster interessato è pronto. Cercheremo di capire quando questa benedetta Lega riuscirà ad andare avanti con questi accordi, per vedere la partita in un certo mondo. Vederla ora gratuitamente è un errore: fa passare un concetto sbagliato. E’ un messaggio errato dal punto di vista commerciale».

Le società di C sono in crisi: «Non è facile sopportare queste perdite. E’ un periodo difficilissimo per qualunque azienda. Dal punto di vista dei protocolli siamo ultra rispettosi, è il minimo che possiamo fare. Lo stop del campionato? Ci penso spesso. Sento tanto rumori di società di Lega Pro che sono in difficoltà. Temo un po’ lo stop».