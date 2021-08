Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione delle nuove maglie della squadra biancorossa. Le sue parole riportate da “Tuttobari.com”:

«Bari non è da dieci anni in Serie C, ma solo da due, affrontati in pieno Covid. Non siamo stati l’unica squadra ad aver investito tanto e ad aver incontrato le difficoltà. Per me il Bari è come mio figlio, la sosterrò come dovranno fare i tifosi. Lo scorso anno sono emerse delle difficoltà, quest’anno i giocatori già dal primo mese hanno potuto vedere che esiste un programma ed una forza di volontà, con un direttore sportivo motivato a vincere».

«Per ora Polito ha fatto un buon lavoro di ottimizzazione, sono contento che alcuni giocatori abbiano scelto di restare a condizioni giuste. Ci sono altri colpi a cui stiamo pensando: l’ordine ad oggi è cercare di piazzare altri elementi della rosa, è difficile vendere. Non possiamo restare con troppi stipendi addosso. Abbiamo già fatto alcune operazioni, il futuro dipende molto dalle uscite».