«È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico. Ha proposto 3-4 allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição. Jorge Mendes è un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sérgio Conceição».

Queste le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilasciate ai microfoni di Maisfutebol in merito alla notizia di Sergio Coinceicao come allenatore del Napoli.