Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport:

«Costi in aumento? Svariate centinaia di migliaia di euro, che non erano a budget per una stagione normale. Tutte spese aggiuntive non indifferenti. Le positività e le quarantene generano costi inattesi alle società: pensate alle notti in isolamento negli hotel per un gruppo di 40-50 persone. Ricordo che i giocatori sono esseri umani in A come in C… Gli sponsor sono calati? Al momento tutti sono rimasti a bordo del progetto, ma abbiamo dovuto applicare scontistiche legate alle partite perse la stagione scorsa»





«La C rappresenta una grande profondità del Paese, con tanti milioni di tifosi. Sì, ci sentiamo un po’ trascurati rispetto alle attenzioni che ha la A. In C il problema pesa molto di più perché sono calati i ricavi e aumentate le spese. Governo e Figc dovrebbero preoccuparsi di più di una categoria che rappresenta tutto il Paese».