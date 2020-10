Giovanni Bucaro, allenatore del Bisceglie, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Foggia. Ecco quanto riportato da “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

«Sono tre punti che fortificato la mia convinzione, che con la voglia ed il cuore possiamo ottenere risultati insperati».





«Domenica ospiteremo il Palermo, avversaria costruita per vincere il campionato. Si tratta di uno scoglio notevole, sono certo che il gruppo non si esalterà troppo per questa pur preziosa affermazione e saprà soffrire per tentare di strappare un altro risultato positivo».