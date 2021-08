Il tecnico Luigi De Canio ha commentato la presenza del Bari in Serie C ai microfoni di “Tuttobari.it”.

Le sue parole:

«Quando non si è dentro è sempre difficile dare dei giudizi, normale che Bari sia una piazza effervescente che ha bisogno di gente con una personalità forte per assorbire le pressioni. Già la B sta strettissima alla città, figuriamoci la C: si capisce l’impazienza dei tifosi, immagino sia la stessa della proprietà».