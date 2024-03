D’Angelo presenta Spezia-Ascoli: «Avremo il giusto atteggiamento»

Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa in vista della delicatissima sfida salvezza con l’Ascoli.

Di seguito le sue parole:

«Kouda sta bene e verrà sicuramente convocato, Reca invece dobbiamo attendere ancora un po’. I nazionali sono rientrati bene, Cipot ha avuto qualche giorno di febbre, mentre gli altri stanno tutti bene. Il resto della squadra si è allenato bene ed è pronto per la partita di lunedì. Sappiamo che ci aspetta una sfida importante, ma poi ce ne aspetteranno altre allo stesso modo importanti; chiaro che la pressione deve esserci sempre, perché è quella che ti spinge a fare le cose per bene e noi dovremo farci trovare pronti lunedì pomeriggio, sotto tutti i punti di vista. Questa forza mentale dovrà accompagnarci in ogni partita che rimane fino alla fine della stagione. Credo che abbiamo perso contro la Feralpisalò non perché abbiamo sottovalutato la partita, ma perché hanno saputo metterci in difficoltà, mentre noi non abbiamo giocato bene. Non siamo nelle condizioni per sottovalutare l’avversario e non lo faremo neanche lunedì; dovremo sfruttare a nostro vantaggio la spinta del pubblico, che siamo sicuri non mancherà. Contro l’Ascoli dovremo giocare bene innanzitutto, perché se ci riusciamo a farlo avremo più possibilità di vincere e poi dovremo essere attenti per tutti i 100 minuti, perché ogni azione potrà essere quella decisiva. La squadra si è comunque allenata bene in queste settimane e sono convinto che scenderà in campo con il giusto atteggiamento».

«I ragazzi dovranno essere bravi mentalmente, avere la giusta considerazione di quella che è la partita. Lo stesso anche da un punto di vista tattico, così come dal punto di vista fisico, perché ci saranno tanti duelli in mezzo al campo. In questi giorni abbiamo parlato della partita, cercando di soffermarci su come cercare di mettere in difficoltà l’Ascoli, inutile parlare delle partite seguenti, perché dobbiamo ragionare di partita in partita, senza guardare troppo in là. Fisicamente la squadra sta bene, però dobbiamo tenere conto che dopo ogni partita è differente. L’Ascoli gioca in maniera diversa rispetto alla Reggiana, che siamo riusciti a contenere bene per tutto l’arco della partita e lunedì bisognerà cercare di adattare le nostre qualità alla tipologia di avversaria. Mateju può giocare in tre diversi ruoli: nella difesa a tre sia da braccetto che da quinto, oppure se giochiamo a quattro da terzino. Cassata lo sostituiremo a dovere, abbiamo tanta scelta e farò le scelte migliori in base alle caratteristiche nostre e dell’avversario che avremo di fronte. E’ un giocatore forte, è un po’ indietro di condizione però siamo contenti di averlo riavuto al campo e pensiamo che prima della fine del torneo possa tornare disponibile e magari anche fra i titolari. Cipot è stato un po’ penalizzato dal nostro modo di giocare, è un giocatore di fascia, dalle grandi qualità. Sta dimostrando di stare bene, tanto che in Nazionale ha segnato, è un ragazzo che ha grande potenzialità e potrà tornarci utile nel finale di stagione. È un ragazzo che si impegna molto e ha bisogno di minutaggio per crescere ancora. Credo che occasioni ne abbiamo sempre create abbastanza, a Reggio ne abbiamo create tantissime, tanto che il migliore in campo è stato il loro portiere, ma l’importante è fare questo tipo di prestazione, impattando subito bene sulla partita».