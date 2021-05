Angelo D’Angelo, ex calciatore dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Linea Verde Sport”, soffermandosi sulla doppia sfida degli irpini contro il Palermo:

«Sinceramente non ho visto l’episodio del calcio di rigore perché non ho guardato la partita. Non guardo mai le partite dell’Avellino perché mi fa male. Io non mi soffermerei su una partita, come addetto ai lavori cerco di fare un analisi a lungo termine. L’Avellino ha 4 attaccanti uno più bravo dell’altro. In queste partite non scende in campo solo il calciatore ma quello che vuole vincere. Alla lunga questi attaccanti hanno il gol nel sangue, è nelle loro corde. Devono trascinare i compagni perché la prossima gara si deve vincere per forza, si deve vincere ed andare avanti».





«Ora ci vuole la mentalità da trascinatori. L’obiettivo principale è quello di arrivare in finale e di vincere. L’Avellino ha una signora squadra, il merito è della società».