«Ho perso 10 anni di vita per quella trattativa. Siamo partiti in ritiro a Livorno sia io che Agostino Rizzo. Poi un giorno mi chiama il procuratore e dice, andiamo ad Avellino.

Non è che mi chiede, me lo dice proprio con certezza, sapendo che io avrei fatto subito le valigie. Siamo arrivati al Partenio, eravamo in pochi ancora ma si respirava aria di una grande piazza.





Mister Braglia si vedeva che era un vincente sin dal primo giorno e l’ambizione di questo club si è subito percepita. Ho fatto il viaggio con Rizzo, mi ha detto che si stava bene, lui era stato qui l’anno scorso 6 mesi e mi ha detto solo cose positive». Queste le parole del centrocampista dell’Avellino, Sonny D’Angelo, rilasciate ai microfoni di “Prima Tivvù” in merito al trasferimento nella squadra irpina.