Incredibile quanto successo in Argentina, dove Francisco Duarte, giocatore del Racing positivo al Coronavirus è stato salvato dai vigili del fuoco per incendio scoppiato nell’albergo dove era in isolamento.

Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, il giocatore era risultato positivo al Coronavirus e insieme ad altri 2 compagni di squadra era in quarantena nell’Hotel de las Américas. All’alba nell’hotel è scoppiato un incendio per un corto circuito del frigobar e sono divampate le fiamme. Il giocatore è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco fortunatamente dopo che per sfuggire alle fiamme si era appeso al balcone dell’11esimo piano. Di seguito il video: