Unai Emery, attuale allenatore del Villareal ed tecnico di Psg e Arsenal, potrebbe ben presto acquistare un club.

Infatti secondo quanto riporta “El Periodico” l’allenatore vorrebbe rilevare le quote di maggioranza del Real Union, squadra che milita nella Segunda Division B, ovvero la terza serie calcistica spagnola. Emery è molto legato al club spagnolo, visto che suo nonno e suo padre hanno giocato per il Real Union in passato. Ancora non è stato trovato l’accordo con il presidente Ricardo Garcia, ma le parti stanno continuando a trattare.