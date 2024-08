Dalla Spagna: “Allende è ad un passo dal Palermo”

Arrivano conferme anche dalla Spagna. Come riportato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto e Allende è ad un passo dai rosanero. In particolare, sembrerebbe che l’attaccante argentino verrà ceduto in prestito ai rosanero con le parti che hanno avuto contatti positivi. Si attendono sviluppi.

🔐✅ Acuerdo entre Celta y Palermo para la cesión de Tadeo Allende ‼️ 📌 El City Group ha dado el OK a la operación a primera hora de la tarde 🤝🏻 🗣️ Se discute aún si se incluirá una OdC en el contrato de cesión. pic.twitter.com/Xk6wr5qEcm — CeltaNoticias (@CeltaNoticias10) August 25, 2024