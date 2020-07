Edi Tamajo, leader di Italia Viva in Sicilia occidentale, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da “Ilsicilia.it”: «Se vedo che i candidati a Sindaco sono persone che io non stimo, chissà, potrei pure pensarci e correre come primo cittadino alle prossime amministrative. Io non ci ho pensato. Mi piacerebbe far parte di una coalizione schierata per vincere le prossime elezioni regionali e non nascondo che vorrei avere un ruolo in giunta nel prossimo governo».