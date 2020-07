Salta clamorosamente l’opzione Partenio-Lombardi per le partite interne della Turris. Secondo quanto riportato da “Irpinianews.it”, la Lega Pro avrebbe comunicato alla società coralline che tre squadre, anche se “virtuali”, sono troppe per un solo impianto sportivo. Dunque, al presidente Colantonio non resta che trovare un’altra soluzione.