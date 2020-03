Il mondo del calcio oggi si è svegliato con una bruttissima notizia, infatti secondo quanto riporta la “BBC” in Guinea c’è stato un tragico incidente stradale dove hanno perso la vita 8 calciatori dell’ Etoile de Guinée, squadra che milita nella seconda divisione del campionato guineiano. Come se non bastasse ci sono 17 feriti e il bilancio potrebbe purtroppo aumentare. L’indicidente si è verificato vicino Mamou, con la squadra che stava viaggiando per giocare la prima partita stagionale.