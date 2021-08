E’ stato presentato il palinsesto degli appuntamenti sportivi che saranno visibili sui canali Mediaset in chiaro e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia, in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20.

Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Dal 14 settembre si parte con la fase a gironi.

Sul fronte Serie A, domenica 22 e domenica 29 agosto ci saranno due speciali in prima serata su Rete 4, che seguiranno le prime due giornate di campionato. Da lunedì 13 settembre, invece, su Italia 1 tornerà Tiki Taka – La Repubblica del Pallone”.