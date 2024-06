Dalla classifica al ruolo dell’esperto: il futuro della rete passa da qui

Chiunque per lavoro interagisce quotidianamente con dei testi, conosce benissimo il significato del termine classifica e sa altrettanto bene l’utilità di queste all’interno del contesto editoriale. Le classifiche, infatti, sono spesso al centro di articoli dal grande successo, che risultano essere essenziali per due categorie di utenti: tanto i gestori dei siti web che cercano di sopravvivere di clic in cli quanto per gli utenti normali, che invece cercano indicazioni al fine di navigare al meglio nel vasto mare dell’informazione online.

Le classifiche, sfruttando un approccio sistematico e organizzato agli argomenti, rappresentano un facile esempio di “data visualization” permettendo di presentare in maniera comprensibile una grande mole di dati, spesso complessi, all’utente ignaro. Il risultato finale è quello del rendere accessibile in maniera immediata uno o più concetti solitamente ostici a un utente di carattere “generico”

Un perfetto esempio di questo discorso lo si può ritrovare sul sito web di OnlineCasinoRank, una piattaforma internazionale che si occupa di valutare e raggruppare quelli che sono i migliori siti per il gioco all’interno del panorama italiano, intercettando una frangia di utenza spesso alle prese con il generale silenzio della stampa di settore.

Sapere è potere (e divertimento)

Come abbiamo già detto in apertura, per i siti web le classifiche offrono un duplice vantaggio andando a incrementare tanto l’engagement degli utenti attraverso i contenuti ben strutturato quanto migliorando il posizionamento del sito web attraverso l’utilizzo delle pratiche SEO. In settori “delicati” a causa dei contesti legali (gli stessi che stanno facendo tanto discutere per il pezzotto recentemente) che li circondano, però, molto spesso i contenuti informativi sono nascosti o vengono affidati a utenti non professionisti, che rischiano di risultare fuorvianti.

Fortunatamente sul sito web di OnlineCasinoRank questo non succede grazie al lavoro di un team affiatato e, sopratutto, molto capace che sforna un gran quantitativo di classifiche e che si sforza di ealizzare dei contenuti “evergreen” in grado di offrire all’utente la prospettiva giusta con il quale abbracciare determinati argomenti.

Abbiamo chiesto un commento a Samuel O’Reilly tramite email, del team di Onlinecasinorank, che ci ha spiegato che avere esperienza diretta dietro le quinte dell’industria è molto utile quando si tratta di informare l’utente, altrimenti troppo impegnato a ricercare l’esperienza ludica definitiva. Basta farsi un giro sulle pagine di OCR per trovare diversi articoli informativi sulle diverse tipologie di giochi che vengono offerti dai casinò digitali; avevate mai sentito parlare, ad esempio, di FPFS o First Person Football Studio? Conoscevate i Social Casinos? E invece delle innovazioni che sono state portate nel settore dall’introduzione della realtà virtuale attraverso i VR Casinò?

Samuel si e attraverso la sua pagina autore è possibile scoprire tutte queste cose in lunghi articoli informativi che descrivono per filo e per segno tutto quello che bisogna conoscere su quest’argomento.

Quanta esperienza hai?

Quello di Online Rank Casinò è soltanto un esempio, fulgido e interessante, di un fenomeno che nel corso degli ultimi anni ha preso sempre più piede all’interno del mondo dell’informazione: l’importanza degli esperti. Negli ultimi anni, infatti, secondo molti Google e più in generale l’informazione su internet è andata direttamente peggiorando a causa di una serie di fattori.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale, ad esempio, ha generato un quantitativo enorme di informazioni che però risultano essere di bassa qualità perché prive di quel guizzo di approfondimento tipico dell’esperienza umana; questo si sente davvero tanto più si finisce per scoprire delle nicchie specifiche, esattamente come quelle legate al mondo del gioco.

Gli esperti qui entrano in gioco: quando riconosciuti nel loro campo, riescono ad aggiungere un valore a dir poco inestimabile offrendo ai contenuti dei livelli di affidabilità che riesce a oltrepassare la mera interpretazione dei fatti. Le valutazioni degli esperti, inoltre, riescono ancora meglio nel difficile lavoro di “conversione” dell’utente da semplice lettore a utente pagante o “interagente”, andando a offrire ancora più valore alla piattaforma che lo ospita senza violare le regole della netiquette.