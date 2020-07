Incredibile quanto successo in Bulgaria, dove il Lokomotiv Plovdiv circa una settimana fa ha vinto il suo quarto titolo nazionale. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, icalciatori si sono dati alla gioia e all’euforia insieme ai tifosi per la vittoria del titolo, dimenticando l’emergenza Coronavirus. Il risultato? La città di Plovdiv ora è diventata un vero e proprio focolaio in Bulgaria, con circa 60 contagiati e circa 9 calciatori positivi.