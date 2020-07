L’emergenza Coronavirus non tende a placarsi in Italia, soprattutto dopo gli ultimi arrivi dal Bangladesh che sono risultati positivi al virus. Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it” a Roma un bengalese è stato fermato alla stazione Termini, l’uomo aveva i sintomi di tosse e febbre ed è stato a contatto con una decina di persone. Il tampone è risultato positivo e adesso è ricoverato all’Ospedale Umberto I di Roma. L’uomo quando è arrivato a Roma il 23 giugno, non ha rispettato l’isolamento fiduciario ed è andato in giro per tutta la città.