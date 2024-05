Dal Pino: «La Lega si deve svegliare, c’è una minoranza di club che detta legge»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha riportato un’intervista all’ex presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino il quale si è espresso proprio in merito al massimo campionato italiano.

«Responsabili del fallimento? Solo e soltanto una maggioranza colpevole che non esercita il proprio ruolo di guida. La serie A è una delle poche realtà che conosco dove la minoranza detta l’agenda. Dove vince chi alza la voce e chi è più prepotente».

«La Lega si deve svegliare. L’upgrade è necessario. La piantino di distogliere l’attenzione dall’unico vero tema. Prendere in mano il proprio destino e disegnare una strategia sostenibile. Basta con gli alibi, le liti, i personalismi, Lotito contro Gravina. Non c’è più tempo da perdere. La Figc ha gli stessi obiettivi della Lega. Ripeto: le big o presunte tali dovrebbero dialogare per costruire. De Laurentiis? Avrebbe potuto essere un genio. Si deve accontentare di essere soltanto quasi santo avendo vinto lo scudetto a Napoli. Lotito? Ha divorato nella culla i saggi del Machiavelli. A cosa gli serve buttar giù Gravina? Ritiene che sarebbe utile al calcio italiano? No, te lo assicuro. Gravina? Gli voglio bene… ma chi glielo fa fare?».