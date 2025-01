Dal Canto presenta Cittadella-Mantova: «Sarà una sfida delicata»

Alla vigilia della sfida tra Cittadella-Mantova, è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto per presentare la sfida:

«Okwonkwo sta bene, si è già allenato con i compagni e sarà convocato. È un acquisto mirato per le nostre esigenze e lo utilizzeremo come seconda punta. Siamo tutti contenti di questa operazione. Rivalsa? Non è nel mio modo di essere. All’andata abbiamo perso al 90’, ma è successo anche a noi di vincere così. Il Mantova è una squadra particolare nel modo di sviluppare il gioco, direi unica in questa Serie B. Hanno un’identità molto marcata e vogliono comandare tramite il possesso. Probabilmente lo faranno anche al Tombolato. Noi dovremo essere calmi e lucidi in entrambe le fasi, perché il risultato si può ottenere in tanti modi. Infortunati in difesa? Capradossi ha una settimana in più di lavoro, ma abbiamo ancora fuori Negro e Angeli. Per quest’ultimo i tempi di recupero sono lunghissimi, mentre per Negro, che ha subito una distorsione alla caviglia molto pesante, ci vorrà meno, ma non ha ancora iniziato a correre. Il suo recupero sarà comunque piuttosto lungo. Una vittoria sarebbe molto importante, ma non determinante perché mancano ancora 17 partite. Sarà una sfida delicata, ma l’abbiamo preparata bene e ci arriviamo al meglio. La squadra è migliorata grazie ai risultati positivi e a una rinnovata solidità difensiva. È normale che torneremo a soffrire, ma l’importante è rimanere centrati sull’obiettivo. Tutti sono consapevoli dell’importanza di questa gara. Sì, dobbiamo fare molto meglio sui calci piazzati. Finora non siamo stati bravi e non abbiamo mai segnato da una situazione di palla ferma. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare perché questi episodi possono essere decisivi. Dobbiamo continuare a tenere le gare in equilibrio e cercare l’occasione giusta per colpire».