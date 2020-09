Incredibile quanto successo in Brasile dove un ex calciatore ha assassinato il suo ex presidente. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” l’autore dell’omicidio è Vinicius Corsini che ha accoltellato José Danilson Alves de Oliveira, presidente del Nacional, squadra che milita in Serie D brasiliana. Il movente è da ricercare nel pagamento di un debito di mille euro che la vittima non voleva dare a Corsini.