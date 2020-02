Non si placano le polemiche in quel di Torre Annunziata in merito alle sviste arbitrali che a detta di molti favorirebbero il Palermo. In particolar modo “SoloSavoia.it” si sofferma sulle parole rilasciate dal tecnico dell’Fc Messina, Gabriele (CLICCA QUI per leggerle), ma non solo, il portale campano commenta anche scrivendo: “Parole da Ufficio Indagini. Quanto dichiarato dall’allenatore peloritano Gabriele a fine gara è da ufficio indagini della F.I.G.C. Dichiarazioni inequivocabili che nessuno può tentare si smentire o sminuire come ha fatto Cottone la scorsa settimana (oltre la nostra intervista ci sono le immagini televisive a confermare la questione del milione di euro) ‘spalleggiato’ in questo ridicolo tentativo di sminuire la gravità delle proprie parole, da un supplemento internet, ma non certo dalla stampa palermitana, consapevole della verità di quanto riportato dalla nostra testata giornalistica. Riteniamo sia giunta l’ora di intervenire, di fare chiarezza, sono troppe le situazioni ‘strane’ tutte e favore della capolista che stanno avvelenando un bel campionato nel quale il Savoia ha forse avuto l’unica ‘colpa’ di ritrovarsi in messo in qualcosa che era stato già deciso”.