Non è andato proprio giù al Savoia il rigore assegnato quest’oggi al Castrovillari al minuto 95′ che ha consentito ai padroni di casa di pareggiare. Da Torre Annunziata piovono accuse, come si legge su “Solosavoia.it”: “Al 95’ un rigore si decreta solo se sacrosanto, quello fischiato da Emanuele Bracaccini di Macerata non era neanche dubbio ma inesistente, più malafede di così. Le immagini video lo dimostrano, è il giocatore del Castrovillari a cercare vistosamente l’appoggio di Poziello per poi farsi cadere. Per completare l’opera sono arrivati anche i gialli ‘pilotati’ a Tascone e Dionisi, i due diffidati dei bianchi che domenica saranno squalificati”