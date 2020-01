Il pareggio di oggi per 1-1 del Savoia contro il Castrovillari, non è stato digerito in maniera semplice a Torre Annunziata. Come si legge su “Solosavoia.it”, c’è addirittura l’accusa di “campionato falsato”: “A completare una strana giornata il clima totalmente ostile che il Savoia ha trovato a Castrovillari con una tifoseria indemoniata contro i bianchi al punto di urlare (la tribuna) al triplice fischio finale: ‘Forza Palermo’. Un atteggiamento oggettivamente grave, ingiustificabile, per nulla sportivo che esula dalla stretta cronaca ma che fa capire quanto qualcuno stia cercando di ‘falsare’ la regolarità di un campionato. Ma il Savoia non demorde, non si abbatte, non si arrende. Adesso i bianchi sono una fiera ferita pronta ad azzannare sportivamente tutti gli avversari senza lasciare niente di intentato perché il campionato è aperto ma attenzione a tutti: squadre, arbitri e Lega, bisogna portarlo a continuazione nel pieno della correttezza sportiva perché altrimenti a questo gioco non resta nient’altro che chiudere i battenti e lasciare i tifosi a casa. Il nostro compito sarà quello di vigilare, controllare, denunciare perché il Savoia non è l’agnello da sacrificare all’altare di chi ha pensato di scegliere altri per la vittoria finale”.