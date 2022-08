Come si legge su “Catanista” tra gli osservati speciali della dirigenza del Catania sarebbe Michele Somma del Palermo.

Il difensore è in uscita dai rosanero e nonostante l’interesse anche di club di C, il Catania starebbe sondando il terreno in maniera concreta con il suo entourage. Resta da capire se Somma si svincolerà dal Palermo, in quel caso il Catania sarebbe pronto per mettere tutto nero su bianco.