“Partenza dal tribunale a mezzanotte … e pronti per affrontare tutti in un unico pullman, il lunghissimo viaggio fino a Palermo e ritorno a fine gara.

La Salerno-Reggio di venti anni fa e la Messina-Palermo poi. E senza i cellulari e gli smartphone di oggi.





Erano altri tempi, che oggi possiamo solo ricordare con enorme nostalgia di un tempo che fu e che difficilmente ritornerà più!

In 50 e poco più, in tribuna in uno spicchio del Barbera.

Emozioni all’ingresso, emozioni all’uscita per “l’accoglienza” riservata dalla tifoseria rosanero che ci ha sempre atteso ed aspettato fuori l’impianto siciliano. Per ora riviviamocela così … poi un giorno chissà

Lunga vita agli ULTRAS ed alla curva sud dello stadio Partenio”.

Questo il messaggio della pagina Facebook “Tifoseria Avellinese”.

Ecco il post.