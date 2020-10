La Curva Nord 12, gruppo organizzato di tifosi del Palermo, ha voluto pubblicare un post sulla propria pagina Facebook, dopo la sconfitta dei rosanero contro l’Avellino.

“La prima partita in casa è finita da poco, lo stadio era vuoto, nessuna bandiera sventolava, nessun coro, solo 22 giocatori in campo, un pallone, tre punti da conquistare…È arrivata anche la prima sconfitta casalinga e con essa arriveranno le solite critiche della piazza. Questo non è il calcio che ci fa emozionare, non è quello che regala sogni, non è quello per cui siamo abituati a lottare. Questa lontananza ci lacera dentro, il pre partita, la birra ai panini, l’attesa della tifoseria avversaria, l’ingresso allo stadio, il brivido del goal sfiorato, la delusione del goal subito. Tutto ciò ci tiene lontani da una realtà che per noi è vita ma come dice uno dei nostri cori più belli siamo “Gente di mille primavere e l’ora dei forti suonerà, stretto il patto con la morte, chiuso il pugno abbian la sorte, su l’onore l’ abbiam giurato per l’eterna fedeltà…”.

