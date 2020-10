L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare a Palermo, ci sono tre alunni del Liceo scientifico Galilei, positivi al Coronavirus.

Secondo quanto riporta “La Repubblica” c’è in corso un conflitto tra il liceo di Via Danimarca e l’Asp, visto che quest’ultima non vuole intervenire nelle decisioni riguardanti la didattica. La preside del Liceo a questo punto ha comunicato attraverso una circolare che da domani inizierà la didattica a distanza.





La Dad durerà dal 12 ottobre fino al 23 ottobre in scopo precauzionale per prevenire focolai all’interno della scuola.