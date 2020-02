L’addetto stampa del Licata, durante la trasmissione “ExtraTime” su “Licata Channel”, ha svelato un retroscena circa la presenza di tifosi di un’altra squadra nella curva licatese per il match contro il Palermo: «Si valuterà l’entità dei biglietti venduti anche ai tifosi licatesi. La gradinata conta una capienza massima di poco più di 2000 persone. Potenzialmente 800 andranno ai tifosi del Palermo. Ci è stato chiesto di dare la priorità ai licatesi, noi l’abbiamo fatto. Sicuramente nel momento in cui si riempirà il settore ospiti, se dovessero rimanere posti liberi in gradinata saranno concessi ai palermitani. La curva è quasi al limite, sono stati venduti quasi tutti i biglietti disponibili, si uniranno ai nostri ultrà anche quelli del Campobello di Licata, siamo gemellati».