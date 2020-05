Attraverso il suo profilo social Giuseppe Cruciani, noto giornalista radiofonico, ha espresso il suo pensiero riguardante il modo in cui il Governo Conte avrebbe trattato la tematica sportiva nel corso dell’epidemia da coronavirus: “Io ce l’ho con il Governo, hanno criminalizzato lo Sport, prima con la incredibile caccia ai runner per strada, poi impedendo la ripartenza del campionato di calcio. Rakitic ha detto di essere pronto al contagio pur di giocare al pallone perché il loro lavoro non è diverso da un dipendente di un supermercato avendo uno spogliatoio in comune. Più Rakitic, meno Spadafora”.