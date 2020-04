Come già anticipato (CLICCA QUI), “Quelli del Sud sono inferiori”, la frase di Vittorio Feltri pronunciata nelle scorse ore ha generato un putiferio e la reazione dell’ordine dei giornalisti campani, pronti ad adire vie legali contro il direttore di Libero. A commentare il tutto è arrivato anche Giuseppe Cruciani, che durante la trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24 ha difeso Feltri: «Che cazzo significa la denuncia? Mettere gli avvocati ma per cosa? Per attentato ai meridionali? Viva la libertà di espressione! Siete ridicoli. Può anche aver esagerato, intendeva inferiori economicamente non antropologica».