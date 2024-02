Crotone, UFFICIALE: l’ex rosa Zauli sollevato dall’incarico. Il comunicato

Il Crotone, mediante una nota ufficiale, rende noto l’esonero dell’ex calciatore rosanero Zauli. Tra i possibili sostituti anche l’ex tecnico del Palermo Silvio Baldini.

Di seguito la nota del club:

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli.

Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali”.

Di Marzio: Crotone, esonerato Zauli. Al suo posto Baldini