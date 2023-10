Singolare quanto accaduto a Crotone. La società aveva annunciato l’esonero dell’ex rosanero Lamberto Zauli, salvo poi tornare sui propri passi e riprenderlo per la panchina. Determinante il volere della squadra.

Squadra che si è presentata in conferenza stampa con il dg Vrenna:

«Ciò che è successo oggi è molto particolare. Da apprezzare dal punto di vista umano. Ieri si era deciso di dare una scossa all’ambiente, in particolare c’era questa voglia da parte del Presidente. Poi è venuta la squadra da me e si sono assunti le proprie colpe. Io non potevo fare nulla, ho preso atto della loro decisione. E sono qui per dirvi che la società ha esaurito la pazienza: abbiamo fatto di tutto per Crotone, la squadra ha fatto una cosa che poche volte succede. Da oggi la palla passa ai fatti. Come a Crotone ci sono delle forti pressioni, in ogni piazza ci sono altre pressioni. Mi piace guardare nel mio orto e quindi invito da questo momento di lasciar lavorare la squadra. Se siamo qui un motivo c’è, però oggi la squadra sta facendo un passo molto importante. Hanno ribaltato una decisione già presa con il loro gesto. Dobbiamo stare tutti più uniti».