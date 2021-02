Clima teso in casa Crotone, con il club che vive una situazione tutt’altro che semplice.

Nelle prossime ore, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, ci sarà una riflessione da parte della società su Stroppa, ma la situazione in merito ad un eventuale sostituto sembra alquanto complessa. Leonardo Semplici sembra intenzionato ad aspettare altre chiamate, mentre Daniele De Rossi vuole prima completare il master a Coverciano per avere il patentino che gli consenta di allenare in prima squadra.