«Striscioni e critiche danno fastidio, ma capiamo i tifosi. Siamo tutti da criticare, dobbiamo dare di più. Il nostro problema è stata la continuità, abbiamo fatto prestazioni come quella di oggi, ma non abbiamo avuto continuità. Il tempo delle chiacchiere è finito.

Quando ci sono partite di cartello diamo qualcosa in più e sbagliamo perché dovremmo giocare tutte le gare così. Sappiamo che dobbiamo dare di tutto e di più perché la classifica in questo momento è inguardabile.





con Valente mi trovo bene, ormai ci conosciamo così come con Floriano. Quando vedo questi giocatori in panchina capisco che siamo una squadra forte». Queste le parole di Roberto Crivello, difensore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Ternana.