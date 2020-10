«Come si esce da questo periodo? Come ho detto in ritiro, quando arrivano periodi difficili dobbiamo rimanere uniti, dalla società ai tifosi e fino ai giornalisti, non si devono creare polemiche inutili.

In settimana lavoriamo tanto sul possesso palla, all’inizio volevamo provarlo ma in questo campo non potevi fare tanto sui passaggi, dovevamo lottare di più, non bisognava fare tiki taka».





Queste le parole rilasciate da Roberto Crivello, difensore del Palermo, al termine del match contro il Bisceglie.