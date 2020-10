Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «Boscaglia a quale categoria appartiene? Io ho avuto la fortuna di avere sempre grandi allenatori, lui ne fa parte. Parla la sua carriera, speriamo ci dia quel qualcosa in più. Ogni volta che c’è un cambio d’allenatore tutti si vogliono mettere in mostra. Con noi è sincero un martello ma scherza tanto. Il capitano è Mario Santana, io sono il vice, una responsabilità grande ma per me non c’è cosa più bella. Serve giocare insieme, fuori possiamo fare tutto quello che vogliamo, anche se usciamo poco, ma più giochiamo insieme e più ti conosci, serve tempo».