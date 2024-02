Crisi Cittadella, Marchetti: «Gorini a rischio? Si gioca il posto ogni settimana»

Il Cittadella sta attraversando un momento di crisi. Il dg Marchetti alle colonne de “Il Gazzettino” ha rilasciato le seguenti parole:

«Gorini in discussione? È un allenatore che si gioca il posto ogni domenica. Tutti ci giochiamo tanto, e gli episodi fanno la differenza: non è una lamentela e non voglio che passi cosi agli occhi della gente. Non è il primo caso arbitrale sfavorevole quest’anno e non ho mai detto niente, nemmeno dopo Brescia. Gorini ha risposto bene alla domanda: il calcio ti mette in discussione, tutti lo siamo: si chiama gioco del calcio, ma per noi è il lavoro, e l’allenatore non sta bene, non è sereno. Gorini è un uomo pacato ed equilibrato, e lo sfogo di sabato ci sta. L’arbitro non è un alibi, può sbagliare pure lui come i calciatori: è umano e può commettere errori, ma a La Spezia certi episodi non si possono non sottolineare».