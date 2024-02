Santacroce: «Fuga Parma? In “B” bisogna stare attenti»

L’ex calciatore Fabiano Santacroce è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi sulla Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Fuga del Parma? Queste ultime due hanno regalato questa bella fuga. Il campionato di Serie B è strano quindi bisogna sempre stare attenti. Con un solo risultato negativo ti ritrovi tutti attaccati. Io penso che rimanga. Penso che anche Grosso si stia un po’ mangiando le mani. Quando riesci a stare in una società che ha storia e potere finanziario non bisogna andare via. É una squadra giovane e anche per questo dico di stare attenti. I giovani magari non riescono a capire quando e come usare i vari momenti di gioco. Questo, per ora, sta andando tutto bene e speriamo vada tutto bene».